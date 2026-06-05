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Bakan Fidan, TİKA'nın Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardım faaliyetlerini inceledi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslüman mülteci kampında TİKA'nın eğitim ve kültür merkezini ziyaret ederek insani yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.

COX'S Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik insani yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Bakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampta yer alan TİKA'nın çok amaçlı eğitim ve kültür merkezini ziyaret etti.

Çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Fidan, TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi'ni gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Fidan, merkezde eğitim alan öğrencilere hediye dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklardan oluşan koronun hazırladığı Türkçe eseri dinleyen Bakan Fidan, merkezin bahçesine fidan dikti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
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