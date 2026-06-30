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Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey AB yetkilileriyle Ankara'da bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki AB heyetiyle Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Kallas, Kos ve Brunner ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
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