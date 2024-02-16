Bakan Ersoy, yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ersoy, aileye baş sağlığı dileklerini ileterek, Halil Yıldız'ın mekanının cennet olmasını diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Antalya'da temaslarını sürdüren Ersoy, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde, 13 Şubat'ta itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilinde cansız bedenine ulaştığı Halil Yıldız'ın ailesiyle görüştü.
Aileye baş sağlığı dileklerini ileten Ersoy, "Halil kardeşimizin mekanı cennet olsun, size de sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.