Bakan Ersoy, Doğukan Manço ile Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Barış Manço'nun İstanbul Moda'daki müze-evin durumuna ilişkin Doğukan Manço ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Bakan Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço'nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde, Doğukan Manço ile bir araya geldik. Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu vesileyle, merhum Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyor, Doğukan Manço'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA