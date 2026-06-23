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Bakan Ersoy'dan Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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