555. Yıl Müzesi: Bilim ve Eğitim Mirası Geleceğe Taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 555. Yıl İnteraktif Müzesi'ne ilişkin, "Fethin açtığı ufuktan 1471'de başlayan bilim ve eğitim mirasına, oradan bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan bu özel çalışma, köklü bir medeniyet birikimini çağın imkanlarıyla geleceğe taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Ayasofya Medresesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin "555 Yıllık Bilim ve Eğitim Yolculuğu" temasıyla hazırladığı 555. Yıl İnteraktif Müzesi'ni ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Fethin açtığı ufuktan 1471'de başlayan bilim ve eğitim mirasına, oradan bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan bu özel çalışma, köklü bir medeniyet birikimini çağın imkanlarıyla geleceğe taşıyor. Bu anlamlı çalışmayı bizlere anlatan Prof. Dr. Turan Gökçe ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'a emekleri ve kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum. Geçmişten aldığımız güçle kültür, bilim ve eğitim mirasımızı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."

1453'ten 2453'e uzanan bir yolculuk

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müze, fethin izlerinden Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 1471 yılında başlayan bilim ve eğitim mirasına, Ayasofya Medresesi'nin ilim atmosferinden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin bugününe ve geleceğe dair vizyonuna uzanan bir deneyim sunuyor.

Muhayyile ile gerçekliğin zıtlığından, medrese avlularının yankılarından ve Ayasofya'nın maneviyatından beslenen müze, 1453'ün fethinden 1471'de başlayan eğitim geleneğine, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin 2010'daki kuruluşundan 2026'nın dijital dünyasına ve 2453'ün gelecek vizyonuna uzanan bir yolculuk ortaya koyuyor.

Kaynak: AA