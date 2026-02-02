Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yazar Alev Alatlı'yı andı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Alev Alatlı'nın vefatının 2. yılında yaptığı paylaşımda, Alatlı'nın Türk edebiyatına katkılarını ve eserlerinin önemini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazar Alev Alatlı'yı vefatının 2. yılında andı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk düşünce ve edebiyat hayatının müstesna isimlerinden, yazar ve mütefekkir Alev Alatlı'yı vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve saygıyla anıyorum. Eserleriyle, fikri derinliğiyle ve ufuk açıcı yaklaşımıyla kültür dünyamızda bıraktığı iz daima yaşayacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
