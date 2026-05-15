Erzurum -Bakan Çiftçi, Erzurum'da, Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum programı kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Göç İdaresi Başkanlığı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi, Özkaya ve beraberindekiler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Heyet, kapalı devre kamera sistemi (CCTV) odası, avukat görüşme odaları, yemekhane, etkinlik alanları, revir, kapalı spor salonu, havalandırma ve ortak kullanım alanlarını gezdi. Heyet ayrıca etkinlik alanlarındaki farklı uyruklardaki yabancılarla da bir araya geldi. Hukuk ve insan haklarına saygı, kötü muameleye sıfır tolerans ve güvenli geri gönderme süreçleri esas alınan merkezde barınma, beslenme, sağlık, hijyen, eğitim, tercümanlık ve sosyal faaliyet alanlarındaki hizmetlere ilişkin bilgiler verildi. Merkeze kabul sürecinde yabancılara hak ve sorumluluklarının 11 farklı dilde hazırlanan afiş ve broşürlerle aktarıldığı belirtildi. Anayasa, ilgili uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Konseyi ve AİHM standartları doğrultusunda faaliyet gösteren merkezde uygulanan güvenlik ve şeffaflık standartları anlatıldı. Merkezin 7 gün 24 saat kameralarla izlendiği ve süreçlerin şeffaflığına önem verildiği ifade edildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu ile uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli denetlemeler yapıldığı da belirtildi.

