Bakan Çiftçi, Van'da bayramlaşma programlarına katıldı

BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'da Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Taburu'nu ziyaret etti. Askerlerle bayramlaşıp, Türk bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, daha sonra Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı. Van Valisi Ozan Balcı, Van milletvekileri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, kanaat önderleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı programda konuşan Bakan Çiftçi, geride kalan ramazan ayının rahmet, bereket, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Ben öncelikle saygıdeğer Vanlıların, sonra aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah sağlık ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı, hepimize tekrar tekrar nasip etsin diye de niyazda bulunuyorum. Yine bu vesileyle ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin de kabul ve makbul olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz, toplumsal dayanışmanın tabiri caizse zirve yaptığı günlerdir. Bu müstesna günlerde büyükleri ziyaret eder ellerini öper, küçükleri sevindiririz. Hatta fakir fukarayı gözetiriz. Bu arada geçmişlerimizi de yad ederiz. Arife günleri onları da, mezarlıkları da ziyaret ederiz. Şehitliklerimizi ziyaret ederiz, onları da hayırla yad ederiz. Çünkü bu aziz vatanda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu da aziz şehitlere borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Cenabıhak tüm şehitlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hepsini şehadetini kabul eylesin diye de Cenabıhak'tan niyazda bulunuyoruz. Yine kahraman gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. İçlerinde rahmeti rahmana kavuşanlar varsa onlara da Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Şairin söylediği gibi; 'Ağladım senin için, güldüm senin için, öpüp başıma koydum ekmek gibisin' diyor aziz vatana hitaben bir şiirinde. Dolayısıyla bu güzel vatanda ezan seslerinin yankılandığı, bayrağımızın da nazlı nazlı dalgalandığı bu güzel vatanda kıyamete kadar hep beraber, birlikte yaşamak aziz milletimize nasip olsun diye de dua ve niyazda bulunuyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bugün Van'a geldim sabahleyin, Valiliğimizi ziyaret ettik. Gürpınar'da bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığımızı ziyaret ettik. Orada bulunan kahraman askerlerimizle, jandarmamızla bayramlaşmayı gerçekleştirdik. Şimdi de sizlerle bayramlaştıktan sonra, inşallah buradan ayrılacağım. Hepinize ailelerinizle birlikte sevdiklerinizle beraber nice bayramlara kavuşmanızı Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından katılanlarla tek tek bayramlaştıktan sonda kentten ayrıldı.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Tuncay AVCI/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı