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Bakan Çiftçi: Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır

Bakan Çiftçi: Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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