Haberler

Bakan Çiftçi, Eylemlerini Sonlandıran Maden İşçileriyle Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’daki eylemlerini sonlandıran Doruk Madencilik işçileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Çiftçi, "AK Parti iktidarımız her daim üretenin ve emekçinin yanındadır" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır başkanlığındaki heyet, basın açıklamasıyla eylem ve grevi sonlandırdıklarını açıkladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na giderek Bakan Çiftçi'yi ziyaret etti.

Maden işçileri, 17 gündür devam eden eylemlerinin firmanın alacaklarını ödemesiyle son bulmasında katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti. Sendika Başkanı Gökay Çakır, "Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Herşey için çok teşekkür ederiz" dedi. İşçiler, Bakan Çiftçi'ye çiçek takdim etti.

Çiftçi, "Hayırlı uğurlu olsun. Artık eylemi sonlandırıp memlekete dönüyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bir daha da böyle tablolar olmasın inşallah" dedi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yerin metrelerce altında rızkını arayan maden işçilerimizle Ankara'daki eylemlerini sonlandırmalarının ardından Bakanlığımızda buluştuk. AK Parti iktidarımız her daim üretenin ve emekçinin yanındadır. Alın teriyle memlekete değer katan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar, kazasız ve bereketli bir çalışma hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

