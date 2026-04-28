Bakan Çiftçi: Emeğin Hakkını Korumak Hepimizin Ortak Sorumluluğu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Doruk Madencilik işçilerinin 16 gündür sürdürdükleri eylemlerini sonlandırmasına ilişkin, "Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması; milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz' anlayışıyla; emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Doruk Madencilik İşçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda sürdürdükleri açlık grevi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı garantörlüğünde uzlaşma sağlanmasıyla sonlandırıldı. İşçiler zaman zaman polisin biber gazlı sert müdahaleleri ve gözaltılar yaşamıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'da günlerdir devam eden madenci eyleminin sağduyu ve nezaket içinde sona ermesi, hepimiz adına anlamlı bir tablo ortaya koymuştur. Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması; milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel tezahürlerinden biri olmuştur. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz' anlayışıyla; emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağduyunun hakim olduğu bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA