İçişleri Bakanı Çiftçi'den tatil dönüşündeki sürücülere mola uyarısı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatil dönüşünde sürücülere emniyet kemeri takmaları ve her iki saatte bir mola vermeleri çağrısında bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki vatandaşlara hitaben videolu paylaşım yaptı.

Sürücülere hız sınırlarına mutlaka uymaları, acele ederek sevdiklerinin geleceğini riske atmamaları çağrısında bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım. Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
