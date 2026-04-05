İstanbul'da Polisleri Taşıyan Servis Aracının Karıştığı Kazada Şehit Olan Polis Memuru Seçkin Yalçın İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'da yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Nisan 2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
