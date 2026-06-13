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Hatay'da öğrencileri polis ekipleri LGS'ye yetiştirdi

Hatay'da öğrencileri polis ekipleri LGS'ye yetiştirdi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da LGS sınavına geç kalan 2 öğrenciyi ekip aracıyla yetiştiren polislere sosyal medyadan teşekkür etti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da LGS'ye geç kalan 2 öğrenciyi ekip aracı ile sınava yetiştiren polislere sanal medya hesabından teşekkür etti. Bakan Çiftçi, " Polis, sadece asayişi sağlamaz; bir çocuğun geleceğe olan inancını da korur. Hatay'da sınav salonuna yetişme heyecanı yaşayan evlatlarımızın elinden tutan, onlara güven veren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Devletimizin şefkat ve merhamet eli, her an ve her yerde vatandaşımızın yanındadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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