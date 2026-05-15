Bakan Çiftçi'den işaret diliyle 'Engelliler Haftası' mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle sanal medya hesabından işaret diliyle mesaj paylaştı. Çiftçi, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda işaret diliyle "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam" dedi. Bakan Çiftçi, paylaşımında ayrıca, "Engelliler Haftası vesilesiyle; işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler; her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; aynı bayrağın altında, aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı