Bakan Çiftçi'den Bornova'da Meydana Gelen Trafik Kazasında Şehit Olan Polis Memuru İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Serkan Hızlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA