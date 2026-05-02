Bakan Çiftçi'den Amedspor'a Tebrik

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Çiftçi, kulüp yönetimini, teknik ekibi ve taraftarları kutladı.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kadim şehrimiz Diyarbakır'ın futbol takımı Amedspor'u Trendyol Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebrik ederim. Bu başarıda emeği geçen yönetimi, teknik ekibi ve desteğini esirgemeyen taraftarlarını kutlarım."

