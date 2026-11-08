Bakan Çiftçi, Ankara Ulus'ta aykırı yapıların yıkım alanındaki denetimleri inceledi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hedefimiz, bu müstesna bölgenin manevi iklimini koruyarak tarihi mirasını ihya etmek, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği güvenli ve nezih bir çevre oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği alandaki denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hacı Bayram-ı Veli'nin gönüllere ışık tutan manevi mirasının, Ankara'nın en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasıyla bu kadim bölgenin tarihi kimliğini yaşatmayı önemsediklerini vurguladı.

Çiftçi, bölgenin tarihi dokusuna zarar veren, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları yerinde incelediklerini anımsatarak, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ulus'a modern bir polisevi ve vilayetler evi kazandırılmasına yönelik planlamaları da değerlendirdik. Hayata geçirilmesi planlanan bu yapıların, bölgenin sosyal hayatına canlılık kazandıracağına, güvenliğine ve tarihi dokusuyla uyumlu gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hedefimiz, bu müstesna bölgenin manevi iklimini koruyarak tarihi mirasını ihya etmek, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği güvenli ve nezih bir çevre oluşturmaktır.

Bu süreçte yürütülen çalışmalara sundukları katkı ve işbirlikleri dolayısıyla Ankara Valiliğimize, Ankara Büyükşehir Belediyemize, Altındağ Belediyemize ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ankara'mızın tarihi ve manevi mirasını gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA