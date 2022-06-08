Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Wittenburg Konferansı'na katıldı - Haberler

Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Wittenburg Konferansı'na katıldı Konferansın düzenlendiği salon Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra Salonda bulunan katılımcılar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen... Konferansın düzenlendiği salon Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra Salonda bulunan katılımcılar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Wittenburg Konferansına katıldı. AA / Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda Güncel Haberler

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