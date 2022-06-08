Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Wittenburg Konferansı'na katıldı - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, Wittenburg Konferansı'na katıldı

AA - Güncel
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Konferansın düzenlendiği salon Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra Salonda bulunan katılımcılar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen...

Konferansın düzenlendiği salon

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra

Salonda bulunan katılımcılar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Wittenburg Konferansına katıldı.

AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda Güncel Haberler

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