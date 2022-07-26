Bakan Çavuşoğlu, Musul'da şehit olan Nihat Akbaş'ın eşi ve kızını kabul etti - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Musul'da şehit olan Nihat Akbaş'ın eşi ve kızını kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sevda ve Kübra Akbaş'ı karşılaması Bakan Çavuşoğlu ile Sevda ve Kübra Akbaş'ın kabulünden görüntü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul'da şehit olan Nihat Akbaş'ın eşi Sevda Akbaş'ı ve kızı Kübra Akbaş'ı kabul etti.

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sevda ve Kübra Akbaş'ı karşılaması

Bakan Çavuşoğlu ile Sevda ve Kübra Akbaş'ın kabulünden görüntü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul'da şehit olan Nihat Akbaş'ın eşi Sevda Akbaş'ı ve kızı Kübra Akbaş'ı kabul etti.

AA / Çağrı Korucu - Güncel

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