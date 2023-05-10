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Bakan Çavuşoğlu: '(Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak...

Bakan Çavuşoğlu: "(Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak...

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Bakan Çavuşoğlu: "(Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık"

Bakan Çavuşoğlu: "( Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık"

Kaynak: AA / Ogün Duru - Güncel

Moskova Suriye Güncel Haberler

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