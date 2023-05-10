Bakan Çavuşoğlu: "(Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak...
Güncel Haberler
Bakan Çavuşoğlu: "(Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık"
Bakan Çavuşoğlu: "( Moskova'da) Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüş altyapısının sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladık"