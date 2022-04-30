Bakan Bozdağ: "Aziz milletimiz her defasında sandıkta kimi istediğini ifade etmiştir"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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AK Parti Yozgat İl Başkanlığı teşkilatının düzenlediği iftar programı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı teşkilatının düzenlediği iftar programına katılarak konuşma yaptı.
AK Parti Yozgat İl Başkanlığı teşkilatının düzenlediği iftar programı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı teşkilatının düzenlediği iftar programına katılarak konuşma yaptı.
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AA / Ahmet Alican Koç - Güncel