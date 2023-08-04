Bakan Bolat, İskenderun limanında incelemelerde bulundu

HATAY Hatay'a giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depreminde deprem ve yangınla zarar gören İskenderun limanında incelemelerde bulundu.

Hatay'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı ziyaret etti. Daha sonra 6 Şubat depreminde büyük zarar gören İskenderun Limanına geçen Bakan Bolat sahil güvenlik botu ile depremde çökme yaşanan sahil şeridinde ve liman mendireğinde incelemelerde bulundu. Liman sahasındaki incelemelerin ardından İskenderun Gümrük Müdürlüğü binasına geçen Bolat, burada yetkililer ile bir araya geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, milletvekillerinin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.