Ticaret Bakanı Bolat, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ziyaret Etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Vali Faik Oktay Sözer ile birlikte gelen Bolat, Kaymakam Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılandı. Türbe girişinde Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişim törenini izleyen Bakan, kabirler başında dua etti. Ziyaret, tarihi ve manevi değerleri vurgulayan anlamlı bir an olarak kaydedildi.
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile birlikte Bilecik'in Söğüt ilçesine gitti. Bakan Bolat, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından karşılanırken, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe girişinde Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişim törenini izleyen Bakan Bolat, kabirler başında dua okudu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı