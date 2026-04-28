Haberler

Bakan Bayraktar, Suudi Mevkidaşıyla İstanbul'da Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Al-Khorayef ile bir araya geldi. Görüşmede kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanındaki işbirliği ele alındı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında son dönemde tesis ettiğimiz iş birliğinin geldiği noktayı değerlendirirken bu alanda yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri ekseninde gelişen yeni dinamikleri ele aldık. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında gelişen diyaloğun, uzun vadeli ve yüksek katma değerli ortaklıklarla daha da derinleşeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

