Bakan Bayraktar, Peru Çevre Bakanı Castillo ile bir araya geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Peru Enerji Bakanı Nelly Paredes del Castillo ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında Peru Çevre Bakanı Nelly Paredes del Castillo ile bir araya geldik. Peru'nun sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarını Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesiyle bir araya getirebileceğimiz başlıkları ele aldık. Görüşmemizde iki ülkenin bu zenginliğini ortak üretim, yatırım ve teknoloji geliştirme alanlarında somut iş birliklerine dönüştürme noktasında istişarede bulunduk" dedi.

