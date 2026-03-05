Haberler

Bakan Bayraktar, bakanlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında enerji bağımsızlığının önemine dikkat çekti ve Ramazan ayının huzur getirmesini diledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, bakanlık çalışanları ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar, enerjide bağımsızlığın ve kaynak güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye olarak yerli ve milli kaynaklarımızı en güçlü şekilde değerlendirerek enerji ve madencilikte attığımız her adımın, ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik önemin farkındayız. Enerji ailesi olarak ülkemizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine katkı sağlayan büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceği için vatanımızın her köşesinde ter döken, enerjimize kendi emeğini katan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve soframızın bereketi daim olsun. Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

