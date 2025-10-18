Haberler

Gabar'da Kadın Mühendisler Buluştu

Gabar'da Kadın Mühendisler Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında "Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında " Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı.

Bakan Bayraktar, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 73 kadın mühendisle Gabar'daki Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusunda bir araya geldi.

Kadın mühendislerle sohbet eden Bayraktar, daha sonra burada düzenlenen "Türkiye'nin Mühendis Kadınları Gabar Buluşması" söyleşisine katıldı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yaptıkları işi ülkenin milli güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak gördüklerini belirtti.

Enerjisiz bir hayatın mümkün olmadığını ifade eden Bayraktar, "Bazen bize diyorlar ki, 'Bu işi biraz abartmıyor musunuz?' Hayır abartmıyoruz. Buradaki mühendis arkadaşlarımız bizi çok daha iyi anlayacaklardır. Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Ülkemizin de enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor." dedi.

Petrol ve doğal gaz çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşan Bayraktar, kararlılık, azim ve inançla bunların neticelerini almaya başladıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan da Türkiye'nin farklı illerinden kadın mühendislerle buluştuklarını kaydetti.

Aralarında Gabar'da görev yapan kadın mühendislerin de bulunduğunu belirten Ercan, "Hepsiyle gurur duyuyoruz. Kadınlara verdiği özel destekten dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Gabar'da kadınlarımızın, çocuklarımızın sesinin yükselmesi hepimiz için ayrı anlam içeriyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, daha sonra kadın mühendislerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.