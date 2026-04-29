Bakan Bayraktar'dan Doruk Madencilik Açıklaması: Bu Firmaya Bir Daha Ruhsat Vermem

Güncelleme:
(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alamaması üzerine başlayan eylem sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, firmanın uzun süredir benzer sorunlar yaşattığını belirterek, "Ben bu firmaya bir daha ruhsat vermem. Şartlarını yerine getirmezlerse mevcut ruhsatlarını da iptal ederim" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı'nda internet haber sitelerinin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Toplantıda tv100.com Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun, "Madencilerle ilgili sürecin perde arkasını anlatır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Bayraktar, Doruk Madencilik firmasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şunları söyledi:

"Biz hükümet olarak her şeyi yaptık Bu süreçte haksızlığa uğradık. Doruk Maden maalesef nereye gitse problem. Kıdem tazminatı, servis meselesi, fırın kullanımı hep problem. Hiç istemediğimiz bir tavır içinde. Bu mesele yeni değil, 3 yıllık mesela, 4-5 ay maaş ödemiyor, her işlerinde böyleler. Biz yıllardır sürekli ültimatom vererek hallediyoruz. İşçiye borcu olan santrala ruhsat vermem. Teşvik parasını da ödemem. Özellikle bu firma bunu hep böyle yapıyor. Bu adam işçinin parasını ödemiyor. 'Ruhsatı iptal edin' diyorlar. Bu hukuksal bir mesele. Meselenin hukuk boyutunu atlamamak lazım."

Bir de işçi boyutu var. Ruhsatı iptal etsek bu işçi için iyi bir şey mi emin değilim çünkü işsizlikle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu buradan söylüyorum: Asıl mesele bizim oyuncuyu değiştirmeniz lazım. 1 Mayıs öncesi bu meselenin düzelmesi iyi oldu. Şimdi bana soruyorlar bu firmaya ruhsat verir misin diye: "Ben bu firmaya bir daha ruhsat vermem!" Şunu da ek olarak söyleyeyim: Yerine getirmediği her şart için de ruhsatını iptal ederim.

Eylemin yapılacağı yer bakanlığın önü değil. Bakanlığın önünde yaptığınız eylem bu adamı rahatsız etmiyor. Aksine hoşuna gidiyor. Sizin eylemi yapacağınız yer bu adamın evinin önüdür, holdinginin önüdür. İşte bu adam o zaman rahatsız olur. İşçilerimiz bu meselede sonuna kadar haklıdır: Biz de bakanlık olarak işçilerimiz için elinizden geleni yapacağız."

Kaynak: ANKA
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Trump'tan Avrupa'nın dev ülkesinin liderine ağır sözler
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi

İşte Milyonların hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi