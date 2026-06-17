Haberler

Bakan Bayraktar, CANDU nükleer santralini inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, Romanya'daki Cernavoda Nükleer Santrali'ni ziyaret ederek CANDU teknolojisini yerinde inceledi. 2053 net sıfır hedefi kapsamında Sinop ve Trakya'da yeni santrallerle nükleer kapasitenin 20 bin megavata çıkarılması planlanıyor.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Köstence kentinde Kanada'nın CANDU teknolojisiyle inşa edilmiş Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda kurmayı planladığımız yeni santraller için teknoloji seçimiyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Romanya Köstence'de Kanada'nın CANDU teknolojisi ile yapılmış Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek teknolojiyi yerinde inceleme fırsatı bulduk."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak ve enerji arz güvenliğimizi kalıcı olarak teminat altına almak için nükleer enerji bizim için vazgeçilmezdir. Ülkemizde 2026 yılı sonuna kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonu sadece Akkuyu ile sınırlı tutmuyor; Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni santraller ile küçük modüler reaktör yatırımlarıyla 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmayı planlıyoruz.

Yeni yatırımlardaki temel önceliğimiz en güvenli teknolojiye en rekabetçi fiyatlarla ulaşırken nükleer yakıt tedariki ve atık yönetimini de kapsayan bütüncül bir sistem inşa etmektir. Önümüzdeki süreçte yapacağımız ortaklıklar sayesinde yerlilik oranı yüksek projeleri hayata geçirecek; 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda enerji diplomasimizi çok yönlü olarak sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

Bir anda fışkırmaya başladı: Maça damga vuran olay
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Yorum sizde! Söz konusu Messi olunca kurallar bile değişiyor

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı

MİT'ten kritik operasyon! Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalandı