Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Lefkoşa'da "Ramazan Sokağı"nı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Lefkoşa'da 'Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kurulan 'Ramazan Sokağı'na yaptığı ziyarette, tarihi eserlerin zenginliği ve sporda yaşanan ambargolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da kurulan "Ramazan Sokağı"nı gezdi.

Bak ve beraberindeki heyetin "Ramazan Sokağı" ziyaretine, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC'den yetkililer eşlik etti.

"Ramazan Sokağı"nda Başbakan Ünal Üstel ile stantları ziyaret eden Bakan Bak, semazenlerin gösterilerini izledi."

Bak, burada yaptığı konuşmada, Lefkoşa "Ramazan Sokağı"na gelince kendisini Sultan Ahmet Meydanı'nda hissettiğini belirterek, bölgede restorasyonu yapılan tarihi eserlerin zenginliğine işaret etti.

Sporda KKTC'ye ambargo uygulanmasını eleştiren Bak, Türkiye ile KKTC'nin bunları aşmak için ortak çalışma yürüttüğünü, Kıbrıs Türk halkının çeşitli branşlardaki sporcularının Türk milli takımlarında değerlendirildiğini söyledi.

Bak, Türkiye'nin ve Türk milletinin dünyanın her yerinde mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Hep beraber güçlü olacağız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne hesap soramaz. KKTC yalnız değildir. Bölgemizde sahada olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu coğrafyada son olan olayları görüyorsunuz. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti mazlumların yanındadır. Türk milleti mazlumların yanındadır." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü

Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası

Burası İsrail'in göbeği, Netanyahu'nun da kalbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor