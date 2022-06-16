Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

AA - Kasım Sakallı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından yapılan görüşmede, "Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde durulduğu öğrenildi.

AA / Kasım Sakallı - Güncel

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