BAKAN AKAR 'TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTİYORLAR'

Bakan Akar Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde (3)

AK Parti Kayseri milletvekili adayı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Talas ilçesinde düzenlenen '100'üncü Yıl Zincidere Mesire Alanı' açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, 14 Mayıs seçimleri ile alakalı bunların birtakım şeytani hesaplarının olduğunu, memleketin başına yeniden çorap örmeye çalıştıklarını bilelim. Teröristler malum partiyle konuşuyor. Bunlar o kadar ileri giderek içlerinden biri 'Milli Muharip Uçağını niye gösterdiniz, Cumhurbaşkanı bununla niye övünüyor' diyor. Bunlar vatan ve milletten uzaklaşmışlar, kendilerine yabancılaşmışlar ve gerçekten artık düşman şekline geçmişler. Ülkesine düşmanca bakıyorlar. Bir ülke silahlı kuvvetler için silah, mühimmat, araç yaparsa insanlar bundan keyif alır ve gurur duyar. Siz eğer Milli Muharip Uçaktan, Türkiye'nin gemisi TCG Anadolu'dan, İMECE uydusundan, Altay Tankı'ndan, İHA'larımızdan ve SİHA'larımızdan gurur duymuyorsanız sizde bir hastalık var. Maalesef bunlar bu hastalığın bütün tezahürlerini gösterdiler diye konuştu.

'85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ'

Akar, Askerlerimiz ülkeyi savunacak ve koruyacaklar. Bunun için de silah, araç ve gereç lazım. Parasını verdiklerimizi dahi almadık, alamıyoruz. Dolayısıyla biz bunları yerli ve milli yapmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Bunlar bir anlamda Türkiye'yi ihbar ediyorlar. Fakat çok şükür ülkemizin, milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin hiçbir saklısı ve gizlisi yok. 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlıyoruz. Yaptığımız şey bundan ibaret. Hiçbir şekilde hudutlarımızın hemen dibinde bunların yer etmesine, oturmasına, kalkmasına ve bize karşı harekat yapmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

'NORMAL BİR ÜLKEDE, NORMAL ZAMANLARDA BİR PARTİ GELİR, BİR PARTİ GİDER'

Türkiye'nin önüne taş konmak istendiğini belirten Akar, Burada seçim dediğimiz zaman birbirimizi ve çevremizi uyandıralım. Bu bir seçim değil. Bu bir zihniyet meselesi. Normal bir ülkede, normal zamanlarda bir parti gelir, bir parti gider. Bu o değil. Türkiye'nin önüne taş koymak istiyorlar. Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Her şeyi değiştirmek istiyorlar. Tapuyu başkalarına vermek istiyorlar. Mesele bu. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diyorlar dedi. (DHA)