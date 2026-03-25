Nevruz ateşinden atlayıp demir dövdüler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasında katılımcılar ateşin üzerinden atlayarak, demir dövdü. Etkinlikte Türk devletlerinden gelen öğrenciler kültürel gösterimlerde bulundu.

BAİBÜ Gölköy kampüsünde baharın gelişinin simgesi olan Nevruz Bayramı kutlandı. Kampüsteki kutlamaya katılan aralarında siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atlayarak, demir dövdü. BAİBÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nevruz kutlama programına ise Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, idareciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Etkinlik kapsamında kültür merkezi fuaye alanına Türk devletlerinden gelen öğrenciler tarafından, kültürlerini tanıtan stantlar kuruldu. Kültür merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde Türkistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen Türk öğrenciler halk oyunları gösterisi sergileyerek kendi kültürlerini yansıttı.

'BİZLER FARKLIKLARIMIZI ZENGİNLİK OLARAK GÖREN BÜYÜK AKADEMİK AİLEYİZ'

Programda konuşan Rektör Yiğit, üniversitelerin farklı düşüncelerin bir araya geldiği kurumlar olduğuna dikkat çekerek, "Üniversiteler yalnızca bilginin üretildiği yerler değil aynı zamanda farklı düşüncelerin bir araya geldiği, hoşgörünün, anlayışın ve ortak değerin güçlendiği ve aynı zamanda kültürün yaşatıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı önemli kurumlardır. Nevruz'un temsil ettiği birlik ve beraberlik ruhu da tam olarak bu değerlerle örtüşmektedir. Bizler farklıklarımızı zenginlik olarak gören büyük akademik aileyiz. Nevruz'un getirdiği yenilenme ruhunu, hayatınızınız her alanında hissederek üretmeye, öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

HABER-KAMERA: Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
