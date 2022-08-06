Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi, iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş aldı. Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi, iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş aldı. Yol kenarında çalışma yaptığı sırada Elmacık köyünden şehir merkezine giden düğün konvoyunu gören iş makinesi operatörü, bahşiş almak için yolu kapattı. Büşra Çakır ve Bilal Yıldız çiftinin içinde olduğu gelin aracının önünde duran operatör, bahşiş aldıktan sonra iş makinesini yoldan çekti. Konvoy, daha sonra Düzce'ye hareket etti. Güncel AA / İsa Keleş Düzce Güncel Haberler

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