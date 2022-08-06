Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti

Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi, iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş aldı.

 - Güncelleme:

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi, iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş aldı.

Yol kenarında çalışma yaptığı sırada Elmacık köyünden şehir merkezine giden düğün konvoyunu gören iş makinesi operatörü, bahşiş almak için yolu kapattı.

Büşra Çakır ve Bilal Yıldız çiftinin içinde olduğu gelin aracının önünde duran operatör, bahşiş aldıktan sonra iş makinesini yoldan çekti.

Konvoy, daha sonra Düzce'ye hareket etti.

AA / İsa Keleş - Güncel

Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title