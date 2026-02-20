Bahşılı şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Bahşılı Kaymakamlığınca düzenlenen programa şehit aileleri ve gaziler, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, ilçe protokolü ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Programda şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Bozkır, ramazan ayının birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.

Kaymakam Bozkır, "Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı, rahmet ve mağfiret ayı ramazanda, Allah tutulan oruçları, yapılan ibadetleri kabul etsin." dedi.???????