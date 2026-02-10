Haberler

Bahşılı Kaymakamı Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, çocuklara yönelik trafik eğitimi verilen parkta İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte incelemelerde bulundu. Eğitim alanında uygulamalı çalışmaların artırılması konusunda görüşmeler yapıldı.

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu.

Bozkır'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Özel İdare Müdürü de eşlik etti.

İnceleme esnasında, alanın trafik, AFAD, itfaiye ve ilk yardım konularında öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimlerin yeniden verilmesine ilişkin hususlar görüşüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
