Bahşılı'da Aile Oyun Yarışması Düzenlendi

KIRIKKALE (AA) Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Uçak modundayım, ailemle oyundayım" yarışması gerçekleştirildi.

Bahşılı Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya, Beyaz Kelebekler Anaokulu ile Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'ndaki anaokulu öğrencileri ve velileri katıldı.

Yarışma kapsamında öğrenci ile veliler çeşitli oyunlar oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, yarışmaya katılan veliler ile öğrencileri makamında ağırladı.

Ülger, yarışmada görevli öğretmenler ile velilere teşekkür belgelerini, öğrencilere ise çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette velilerle sohbet eden Ülger, çocukların tablet ve telefonlardan uzak tutularak aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerinin önemlu olduğunu vurguladı.

Yarışmanın temel amacının da bu bilinçle hareket etmek olduğunu anlatan Ülger, etkinliklerde emeği geçen tüm velilere teşekkür etti.