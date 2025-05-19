Bahşılı'da Barakada Yangın Çıktı

Bahşılı'da Barakada Yangın Çıktı
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Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın, büyük çaplı hasara yol açtı. Yangının bilinmeyen bir nedenle çıktığı ve M.T'nin yangını birilerinin çıkardığını düşündüğü belirtiliyor. Olayla ilgili polise suç duyurusunda bulunuldu.

Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, M.T'nin Atadönmez Mahallesi Kümeevler mevkisinde kiraladığı arsada bulunan barakada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın barakada büyük çaplı hasara neden oldu.

Yangını birilerinin çıkardığını öne süren M.T, polise suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
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