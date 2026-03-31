Bahreyn Başbakanı, İngiltere Savunma Bakanı'yla savunma işbirliğini görüştü

Bahreyn Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile askeri işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü. Görüşmede, bölgedeki güvenlik ve istikrar konuları ele alındı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı da olan Başbakan Al Halife ile ülkeyi ziyaret eden İngiliz Savunma Bakanı Healey, Rifa Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, askeri ve savunma alanında ikili işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra, bölgedeki gelişmeler ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ile ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.

Bahreyn Başbakanı Al Halife, iki ülke ilişkilerinin, özellikle askeri ve savunma alanlarında, anlaşmalar çerçevesinde, ortak hedeflere ulaşmaya katkı sağlayacak şekilde geliştirilmeye ve büyütülmeye devam edilmesi konusunda karşılıklı istekli olunduğuna dikkati çekti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, dün Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile de bir araya gelmişti.

