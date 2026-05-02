Bahreyn ve ABD Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zeyyani, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Manama ile Washington arasındaki stratejik ortaklığın seyri ve ortak işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Zeyyani ve Rubio, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının uluslararası denizcilik, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini de" ele aldı.

Her iki ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine dikkati çeken Zeyyani ve Rubio, bölgesel ve uluslararası konularla ilgili koordinasyon ve istişarenin artırılması olasılıklarını masaya yatırdı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
