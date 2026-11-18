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MANAMA, 18 Kasım (Xinhua) -- Bahreyn, hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan İran kaynaklı yeni bir hava saldırısını önlediğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın Bahreyn'i hedef alan saldırılarla "sistematik ve düşmanca bir yaklaşım" sergilemeye devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin İran'ın hava saldırılarına "yüksek düzeyde muharebe hazırlığıyla" karşılık verdiği kaydedildi.

Açıklamada saldırıların sayısı veya niteliği belirtilmezken, can kaybı ya da hasara ilişkin de ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: Xinhua