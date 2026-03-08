Bahreyn Kralı Al Halife'den İran'ın misillemelerine tepki

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İran'ın ülkesine yönelik saldırılarının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Kral Al Halife, ramazan ayının son 10 günü münasebetiyle Bahreyn halkına hitaben bir televizyon konuşması yaptı.

ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İran'ın Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik saldırılarına dikkati çeken Al Halife, ülkesine ve diğer Arap ülkelerine yönelik İran'ın "benzeri görülmemiş saldırılarının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini" ifade etti.

İran'ın misilleme saldırılarına karşı bölge ülkelerinden dayanışma mesajları aldıklarını dile getiren Al Halife, ülkesinin karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen itidalden taviz vermeyeceklerine işaret etti.

Kral Al Halife, Bahreyn'in barış ülkesi olarak kalacağı ve komşularıyla işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.