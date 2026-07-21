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Bahreyn, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini açıkladı

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Bahreyn ordusu, İran'dan düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle püskürtüldüğünü ve fırlatılan mühimmatların imha edildiğini açıkladı. Açıklamada, sivillere şüpheli nesnelere yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.

Bahreyn, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini, fırlatılan birçok mühimmata müdahale edilerek imha edildiğini duyurdu.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de sivilleri hedef alan saldırılarla sistematik bir şekilde düşmanca yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

Bahreyn'in hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen çok sayıda saldırıyı püskürttüğü, fırlatılan mühimmatlara müdahale ederek imha ettiği kaydedildi.

Ordunun en yüksek hazırlık seviyesinde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, halka İran saldırılarından kalan şüpheli nesnelere yaklaşmama ve bu nesneleri yetkililere bildirme çağrısı yapıldı.

İstihkam birliklerinin şüpheli nesnelerle güvenli bir şekilde ilgilenmeye hazır olduğu aktarılan açıklamada, sivilleri ve özel mülkleri hedef almak için füzeler ve insansız hava araçlarının kullanılmasının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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