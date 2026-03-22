Bahreyn: İran'dan atılan 145 füze ve 246 İHA engellendi

Bahreyn ordusu, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan hedef alınan füze ve İHA saldırılarının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgesel barışı tehdit ettiği belirtildi.

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 145 füze ile 246 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 145 füze ve 246 İHA saldırısının engellendiği" belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
