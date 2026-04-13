Bahreyn, topraklarına düzenlenen saldırılar nedeniyle Irak'a protesto notası verdi

Bahreyn, Irak topraklarından ülkeye yapılan saldırılara tepki olarak Irak'ın Bahreyn Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın Bahreyn Büyükelçiliği Maslahatgüzarı İsmail el-Kervi'ye, Irak topraklarından Bahreyn'e ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi bazı ülkelere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle protesto notası verildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şeyh Abdullah bin Ali Al Halife, Iraklı Maslahatgüzara konuya ilişkin resmi bir protesto notası teslim etti.

Al Halife ayrıca Irak'ın söz konusu tehdit ve saldırılarla acil ve sorumlu bir şekilde, uluslararası ve bölgesel yasa ve anlaşmalara uygun olarak ilgilenmesinin önemini vurguladı.

Bahreynli yetkili ülkesinin, kendi güvenliğini, istikrarını ve topraklarında yaşayan vatandaşlar ile ikamet edenlerin güvenliğini korumak amacıyla gerekli tüm önlemleri ve tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu da ifade etti.