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Bahreyn'den Tehlike Uyarısı: Halka Sakin Olun Çağrısı

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Bahreyn, tehlike uyarısında bulunarak halka sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yaptı.

Bahreyn, tehlike uyarısında bulunarak halka sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yaptı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada tehlike uyarısında bulunuldu.

Halka sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapılan açıklamada, kamu güvenliğinin korunması için haberlerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran da ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.

İran ordusu, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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