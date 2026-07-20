Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden en yakın güvenli yere gitmelerini istedi.
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halktan en yakın güvenli yere gitmeleri istendi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye alındığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.
Kaynak: AA / Ömer Erdem