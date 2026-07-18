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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sirenlerin devreye alındığını belirterek halka sakin olma çağrısı yaptı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, uyarı sirenlerini devreye aldı. Nedeni açıklanmazken, vatandaşlardan sakin olmaları ve güvenli bölgelere gitmeleri istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sirenlerin devreye alındığını belirterek, halka sakin olmaları ve güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, uyarı sirenlerinin devreye alındığı belirtilerek, "Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin olmalarını, en yakın güvenli bölgelere gitmelerini ve haberleri resmi kanallar üzerinden takip etmelerini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sirenlerin devreye alınma nedeni ise paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
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